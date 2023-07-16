Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее

Энергетика
67
Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее
Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее
Эта зима может быть не менее сложной, чем та, которую украинцы уже прошли.
Об этом рассказали энергетики «Экономической правде».
При отсутствии обстрелов массовые отключения света вероятны. Потребление электроэнергии растет уже сейчас, а зимой оно будет еще больше, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Читайте также
«Если Запорожская АЭС не будет работать, то у украинцев будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита перекрыть импортом почти невозможно», — говорит Харченко.
К примеру, каждые -5°C в Киеве — это плюс 100 МВт потребления. Чем холоднее, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями, говорит исполнительный директор ДТЭК.
Читайте также
«Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний осенне-зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году», — объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Украинцам советуют не избавляться от генераторов и запастись горючим. Мощные павербанки также понадобятся, вероятность подобного сценария очень велика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.