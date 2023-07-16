Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее — Finance.ua

Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее Сегодня 19:23 — Энергетика

Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая: энергетики призывают готовиться заранее

Эта зима может быть не менее сложной, чем та, которую украинцы уже прошли.

Об этом рассказали энергетики «Экономической правде».

При отсутствии обстрелов массовые отключения света вероятны. Потребление электроэнергии растет уже сейчас, а зимой оно будет еще больше, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Читайте также ДТЭК запустил 11 новых угольных лав для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон

«Если Запорожская АЭС не будет работать, то у украинцев будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита перекрыть импортом почти невозможно», — говорит Харченко.

К примеру, каждые -5°C в Киеве — это плюс 100 МВт потребления. Чем холоднее, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями, говорит исполнительный директор ДТЭК.

Читайте также Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

«Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний осенне-зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году», — объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украинцам советуют не избавляться от генераторов и запастись горючим. Мощные павербанки также понадобятся, вероятность подобного сценария очень велика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.