Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону
Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону
Кабинет Министров утвердил план подготовки и решения о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.
«Утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, цель — обезопаситься от российских атак. В настоящее время ведутся интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов. «Не просто ремонтируем, а модернизируем. Каждый день становимся сильнее», — добавил премьер-министр.
Как сообщалось, масштабы российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины не имеют прецедентов в современной военной истории. Разрушение энергетической инфраструктуры негативно влияет на экономику Украины и качество жизни людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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