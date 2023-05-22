Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону — Finance.ua

Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

Кабинет Министров утвердил план подготовки и решения о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме», — отметил Шмыгаль.

По его словам, цель — обезопаситься от российских атак. В настоящее время ведутся интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов. «Не просто ремонтируем, а модернизируем. Каждый день становимся сильнее», — добавил премьер-министр.

Как сообщалось, масштабы российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины не имеют прецедентов в современной военной истории. Разрушение энергетической инфраструктуры негативно влияет на экономику Украины и качество жизни людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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