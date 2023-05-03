На подготовку к отопительному сезону Украине нужно 3,4 миллиарда долларов — Минэнерго — Finance.ua
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На подготовку к отопительному сезону Украине нужно 3,4 миллиарда долларов — Минэнерго

Энергетика
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На подготовку к отопительному сезону Украине нужно 3,4 миллиарда долларов — Минэнерго
На подготовку к отопительному сезону Украине нужно 3,4 миллиарда долларов — Минэнерго
Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону, в частности, для закупки необходимых ресурсов и возобновления генерации.
Об этом рассказал заместитель министра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона «Единые новости».
Замминистра отметил, что соответствующие расчеты необходимых средств для подготовки к следующему отопительному сезону были произведены совместно со Всемирным банком.
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«На этот момент для подготовки к отопительному сезону 2023/2024 необходимо примерно 3,4 млрд долларов, из которых 1,2 млрд должно пойти на закупки определенного типа ресурсов. Остальные суммы — это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи, это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, в основном это облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации и зеленой генерации и гидроаккумулирующих и гидростанциях. Это примерно 2,1 млрд долларов», — заявил Сафаров.
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Замминистра подчеркнул, что эти средства необходимы только для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону. А вот сумма, которая необходима для восстановления энергетики, намного больше.
Напомним, во время отопительного сезона 2022-2023 россияне совершили более 1200 атак ракетами и дронами по ключевым энергетическим объектам, а 43% магистральных сетей были повреждены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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