Энергетики объяснили повышение тарифа на электроэнергию — Finance.ua

Энергетики объяснили повышение тарифа на электроэнергию Сегодня 19:13 — Энергетика

Энергетики объяснили повышение тарифа на электроэнергию

Ущерб от масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины Всемирный банк оценил в более чем 10 миллиардов долларов. Накопить сейчас средства естественным способом, как это происходило ранее, компании энергорынка не могут в силу уменьшения потребления, а обязательств по подготовке к следующей зиме имеют гораздо больше.

В эфире телемарафона генеральный директор АО «Оператор рынка» Александр Гавва прокомментировал необходимость повышения тарифов на электроэнергию.

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«Ситуация на рынке электрической энергии сейчас не слишком благоприятна: внутренний спрос восстановился не полностью, а в энергосистеме значительный профицит. Украинским энергетикам при такой ситуации негде брать средства на восстановление. Чтобы накопить ресурсы, им нужно продать по меньшей мере на 30% больше ежемесячно», — указал Гавва, которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, энергетики после сложной зимы сделали сверхвозможное, и уже с середины февраля украинская энергосистема профицитна. И добавил, что электроэнергия — это товар, который не подлежит хранению. В отличие от газа, который можно закупить по более дешевым ценам и закачать в хранилище для хранения на отопительный сезон. Соответственно эта произведенная, но не купленная электрическая энергия, выпадает на балансирующий рынок, где продается за копейки, не покрывающие расходы производителей.

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«Отчасти решить проблематику с ликвидностью государственных компаний должен недавно открытый экспорт. Полученные от продажи электроэнергии средства, а средние цены на спотовом рынке Украины в первом квартале 2023 года были ниже средних цен в сопредельных странах ЕС в 1,7 раз, энергетики смогут направить на подготовку к следующей зиме», — констатировал руководитель «Оператора рынка».

И выразил уверенность, что решение о поддержке украинских энергетиков будет найдено, и оно будет сбалансировано с точки зрения социально-экономической ситуации в государстве.

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УНН По материалам:

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