В Украине уже началась подготовка энергосистемы к следующей зиме — Зеленский — Finance.ua
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В Украине уже началась подготовка энергосистемы к следующей зиме — Зеленский

Энергетика
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Украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.
В вечернем обращении 24 апреля президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел в Житомирской области специальное координационное совещание. В ходе его поднимался вопрос о восстановлении области и всей энергосистемы Украины.
«Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности, о возобновлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме», — добавил украинский лидер.
По мнению некоторых экспертов, россияне в следующий отопительный сезон могут снова попытаться погрузить Украину в темноту. Возможные ракетные атаки могут планироваться на октябрь и ноябрь 2023 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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