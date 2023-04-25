В Украине уже началась подготовка энергосистемы к следующей зиме — Зеленский — Finance.ua

В Украине уже началась подготовка энергосистемы к следующей зиме — Зеленский Сегодня 12:22 — Энергетика

Украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к следующей зиме.

В вечернем обращении 24 апреля президент Владимир Зеленский рассказал , что сегодня провел в Житомирской области специальное координационное совещание. В ходе его поднимался вопрос о восстановлении области и всей энергосистемы Украины.

«Подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в области. Есть решения, в частности, о возобновлении энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме», — добавил украинский лидер.

По мнению некоторых экспертов, россияне в следующий отопительный сезон могут снова попытаться погрузить Украину в темноту. Возможные ракетные атаки могут планироваться на октябрь и ноябрь 2023 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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