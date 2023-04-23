В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию — Finance.ua
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В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию

Личные финансы
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В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию
В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский заявил, что сейчас рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Глава НКРЭКУ отметил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт и связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.
«После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны», — пояснил Ущапковский.
Соответственно, в правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
По словам Ущапковского, рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, сделав соответствующие программы целевой социальной защиты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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