В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию — Finance.ua

В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию Сегодня 17:14 — Личные финансы

В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский заявил, что сейчас рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ отметил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт и связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

«После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны», — пояснил Ущапковский.

Соответственно, в правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

По словам Ущапковского, рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, сделав соответствующие программы целевой социальной защиты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.