ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон — Finance.ua

ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон Сегодня 10:29 — Энергетика

ДТЭК запустил 11 новых угольных рядов для устойчивости энергосистемы в отопительный сезон

Шахтеры ДТЭК делают все возможное, чтобы в условиях войны сохранить необходимые темпы добычи угля для устойчивой работы украинских ТЭС.

Об этом сообщает в Facebook генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.

«Объем работ в разгар войны огромный — шахтеры запланировали в этом году запустить 28 новых рядов. Если по-простому, то ряд — место где добывают уголь. Из одного ряда могут добывать уголь в течение 6−9 месяцев. То есть запуская ряд сегодня, мы уже планируем обеспечение топливом наших ТЭС осенью и зимой. За первые пять месяцев года 11 из них уже в работе. Еще 2 заработают в июне», — рассказал он.

Для поддержания необходимых темпов добычи угля требуется постоянная модернизация и инвестиции. Как раз на днях на угледобывающем предприятии шахтеры готовили к спуску в недра капитально отремонтированный и модернизированный проходческий комбайн П-110, отметил Салеев.

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Он (проходческий комбайн. — Ред.) получил сверхсовременную систему управления, не имеющую аналогов на предприятиях компании. В режиме реального времени она отслеживает и фиксирует параметры работы электросистемы и гидравлики комбайна и передает эту информацию специалистам. Благодаря этому smart-комбайн имеет повышенную надежность и поможет шахтерам работать безаварийно и эффективно", — написал Салеев после посещения одной из шахт и обогатительной фабрики «ДТЭК Энерго».

Он отметил, чтобы быстрее отгружать на украинские ТЭС качественное топливо, на одной из обогатительных фабрик ДТЭК модернизировали также оборудование. Это позволит ускорить обогащение угля и переработку его в высококачественный концентрат для дальнейшего использования на теплоэлектростанциях. Масштабное обновление длилось 4 месяца, в это вложили около 64 млн грн.

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