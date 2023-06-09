НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии

Энергетика
13
НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии
НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии
Регулятор впервые выдал лицензию на ведение хозяйственной деятельности по хранению энергии, которую получила компания «Будпауэр», учредителем которой стал KNESS.
Соответствующее решение было принято на заседании 8 июня.
«Такой вопрос рассматривается впервые. Это знаковое событие», — прокомментировал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.
Информация об объемах хранения конфиденциальная, поэтому регулятор не обнародовал параметры лицензии.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
«Budpower — владелец промышленной установки хранения энергии — Battery Energy storage system мощностью 1 МВт, полностью разработанной, спроектированной и изготовленной в Украине, мощностями группы компаний KNESS. В роли оператора УСЭ компания планирует предоставлять вспомогательные услуги и услуги по балансировке оператора системы передачи», — прокомментировали в KNESS.
По данным аналитической системы YouControl, основателем компании «Будпауэр», зарегистрированной 14 февраля 2021 года, является винницкая компания «НЕСС Инвест» (KNESS). Конечные бенефициарные владельцы — Сергей Шакалов и Евгений Дидиченко. Уставный капитал компании составляет 10 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.