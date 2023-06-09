НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии — Finance.ua

НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии Сегодня 03:14 — Энергетика

НКРЭКУ впервые выдала лицензию на хранение энергии

Регулятор впервые выдал лицензию на ведение хозяйственной деятельности по хранению энергии, которую получила компания «Будпауэр», учредителем которой стал KNESS.

Соответствующее решение было принято на заседании 8 июня.

«Такой вопрос рассматривается впервые. Это знаковое событие», — прокомментировал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Информация об объемах хранения конфиденциальная, поэтому регулятор не обнародовал параметры лицензии.

«Budpower — владелец промышленной установки хранения энергии — Battery Energy storage system мощностью 1 МВт, полностью разработанной, спроектированной и изготовленной в Украине, мощностями группы компаний KNESS. В роли оператора УСЭ компания планирует предоставлять вспомогательные услуги и услуги по балансировке оператора системы передачи», — прокомментировали в KNESS.

По данным аналитической системы YouControl, основателем компании «Будпауэр», зарегистрированной 14 февраля 2021 года, является винницкая компания «НЕСС Инвест» (KNESS). Конечные бенефициарные владельцы — Сергей Шакалов и Евгений Дидиченко. Уставный капитал компании составляет 10 000 грн.

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