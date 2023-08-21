В «Укрэнерго» объяснили, почему нельзя спрятать подстанции от ракет под землю — Finance.ua

В «Укрэнерго» объяснили, почему нельзя спрятать подстанции от ракет под землю Сегодня 21:03 — Энергетика

В «Укрэнерго» объяснили, почему нельзя спрятать подстанции от ракет под землю

Украина не может спрятать трансформаторы под землю, чтобы оградить их от ракетных ударов российской федерации. Проблема не только в том, что это долго и дорого, но и в том, что подземных подстанций с напряжением 750 кВ просто не существует.

Как сообщила пресс-служба «Укрэнерго», столь масштабные работы в теории продолжались бы полгода или год и не остались бы незамеченными для врага.

«Недостаточно спрятать только трансформатор, нужно закрыть от нападающих и все сопутствующее оборудование. Это невозможно реализовать за несколько месяцев одновременно на всех подстанциях. Поэтому, готовясь к следующей зиме, мы используем преимущественно другие способы защиты», — добавили в компании.

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В Укрэнерго рассказали, что подземных станций с напряжением 750 кВ, на котором работает часть оборудования компании, в мире просто не существует. У трансформаторов, расположенных в других странах под землей, напряжение меньше.

«Никто нигде не закапывал под землю трансформатор напряжением 750 кВ. Да, действительно, существуют подземные подстанции более низкого класса напряжения, но они изначально планировались и проектировались как подземные. Это не то же, что закопать в землю уже приобретенное и работающее наземное оборудование, у которого есть свое место в схеме подстанции и ограниченная территория на подстанции», — пояснили специалисты.

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Также это проблематично реализовать из-за веса и размеров трансформаторов. Кроме того, они могут выйти из строя от перегрева.

«Во время работы они выделяют много тепла и могут нагреваться до 90 ℃ и выше. Если тепло не будет эффективно отводиться — оборудование от перегрева может выйти из строя», — отметили в «Укрэнерго».

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УНІАН По материалам:

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