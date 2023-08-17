В Минэнерго рассказали, что будет с ценами на электричество осенью — Finance.ua

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В Минэнерго рассказали, что будет с ценами на электричество осенью

Энергетика
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В Минэнерго рассказали, что будет с ценами на электричество осенью
В Минэнерго рассказали, что будет с ценами на электричество осенью
В Министерстве энергетики Украины рассказали, не планируют ли менять текущий тариф на электроэнергию осенью для бытовых потребителей. В ведомстве предупреждают, что нынешние цены не окончательны.
Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко в ходе общенационального телемарафона «Единые новости».
По словам Германа Галущенко, до конца отопительного сезона 2024 года тарифы менять не будут. Осенью граждане будут платить за электрическую энергию 2,64 грн за киловатт-час независимо от объемов потребления.
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Министр допустил возможность пересмотра тарифа, однако заявил, что в ведомстве «надеются» на прохождение ближайшего отопительного периода с утвержденным тарифом в июне 2023 года.
«Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон», — отметил глава ведомства.
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Галущенко еще раз напомнил, что повышение стоимости электроэнергии было неизбежным. Вырученные средства пошли на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками. Расчеты свидетельствовали, что без повышения не удастся максимально восстановить энергосистему до зимы.

Справка Finance.ua:

  • по данным Государственной службы статистики, с июля прошлого года по июль текущего года коммунальные услуги в Украине подорожали на 14,7%. Больше всего прибавила в стоимости электроэнергия — 69,7%;
  • как сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кепов на рынке э/э пока не повлияло на улучшение ликвидности, для чего принимались эти решения.
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По материалам:
Novyny.live
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