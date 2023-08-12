Как не платить за свет, если в квартире никто не живет: инструкция — Finance.ua
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Как не платить за свет, если в квартире никто не живет: инструкция

Личные финансы
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Украинцам необходимо соблюдать несколько рекомендаций в случае, если платежки за свет продолжают приходить, даже если в квартире никто не проживает.
Об этом сообщает YASNO в Facebook.
«В квартире никто не живет, а платежки до сих пор приходят — что делать? Если у вас есть автоматическая система учета электрической энергии АСКОЭ, то вам ничего не нужно делать. Ваш оператор видит, что электроэнергию не потребляют, поэтому начислений не будет. В противном случае вам будут начисляться среднесуточные показания, потому что оператор не знает, живет ли кто-то в квартире, или показания просто не передают», — пишет компания.
Чтобы избежать начисления:
  • Выключите все электроприборы и ежемесячно передавайте одни и те же последние зафиксированные показания счетчика.
  • Также можно обратиться к оператору и попросить временно прекратить электроснабжение, затем его можно будет включить повторно.
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По материалам:
Finance.ua
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