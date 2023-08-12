Как не платить за свет, если в квартире никто не живет: инструкция — Finance.ua

Как не платить за свет, если в квартире никто не живет: инструкция Сегодня 08:18 — Личные финансы

Украинцам необходимо соблюдать несколько рекомендаций в случае, если платежки за свет продолжают приходить, даже если в квартире никто не проживает.

Об этом сообщает YASNO в Facebook

«В квартире никто не живет, а платежки до сих пор приходят — что делать? Если у вас есть автоматическая система учета электрической энергии АСКОЭ, то вам ничего не нужно делать. Ваш оператор видит, что электроэнергию не потребляют, поэтому начислений не будет. В противном случае вам будут начисляться среднесуточные показания, потому что оператор не знает, живет ли кто-то в квартире, или показания просто не передают», — пишет компания.

Чтобы избежать начисления:

Выключите все электроприборы и ежемесячно передавайте одни и те же последние зафиксированные показания счетчика.

Также можно обратиться к оператору и попросить временно прекратить электроснабжение, затем его можно будет включить повторно.

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