Попри підвищення тарифів на електроенергію, коштів на енергоринку бракує — Герус — Finance.ua

Попри підвищення тарифів на електроенергію, коштів на енергоринку бракує — Герус Сьогодні 12:23 — Енергетика

Попри підвищення тарифів на електроенергію, коштів на енергоринку бракує — Герус

Підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку е/е поки що не вплинуло на покращення ліквідності, для чого приймалися ці рішення.

Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine.

«Рішення по тарифах і прайс-кепах були для того, щоб наповнити ринок ліквідністю, щоб всі платили за спожиту електроенергію й щоб рівень боргів зменшився. Як результат пройшло майже 2 місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається, і це дуже погано, тому що тоді виникає питання — заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку поки що взагалі не покращилась відносно того, що було до підвищення тарифів», — сказав Герус.

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За його словами, однією з причин є неспроможність водоканалів, у собівартості виробництва яких електрика становить 30−40%, оплачувати споживчий ресурс, а причиною цього своєю чергою є недостатні тарифи на їхні послуги.

Герус зазначив, що ще однією причиною заборгованості на ринку електроенергії є недостатній рівень платежів з боку НАЕК «Енергоатом» в рамках спецобов’язків із забезпечення електроенергії населення (ПСО).

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«Багато чого залежить від «Енергоатома». На нього покладене ПСО по населенню. Десь він має дати електроенергію, десь фінансово компенсувати різницю між ринковою ціною і тою ціною яка є для населення.

Якщо «Енергоатом» починає платити краще, тоді борги на ринку будуть зменшуватися… Поки що він краще платити не став", — розповів Герус.

Довідка Finance.ua:

в Україні з 1 червня підвищили тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

Герман Галущенко повідомляв раніше, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.

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УНН За матеріалами:

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