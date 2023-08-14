У Міненерго розповіли, де найскладніше з підготовкою до опалювального сезону — Finance.ua
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У Міненерго розповіли, де найскладніше з підготовкою до опалювального сезону

Казна та Політика
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У Міненерго розповіли, де найскладніше з підготовкою до опалювального сезону
У Міненерго розповіли, де найскладніше з підготовкою до опалювального сезону
Планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, а найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з росією областях, а також на прифронтових територіях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу, передає Суспільне.
«Безумовно, найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Там постійні обстріли. Вони (армія рф. — Ред.) досить прицільно б’ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш-менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя — кожен день приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область — прикордоння. Оце найскладніші регіони», — повідомив Галущенко.
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Щодо планових ремонтів на енергетичних об'єктах України, Галущенко поінформував, що наразі «усе йде за графіком».
«У серпні та вересні цього року у нас буде ключове навантаження по ремонтах на теплову генерацію і відповідно ми плануємо ще один тепловий блок наступного тижня так само вивести з ремонтів, але ключове, що все йде за графіком. І ми плануємо вийти на початок зими тими потужностями, які ми плануємо», — сказав міністр.
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Він додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.
«Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально», — сказав Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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