Україна готується до викликів опалювального сезону. Шмигаль розказав про реальний стан справ — Finance.ua

Україна готується до викликів опалювального сезону. Шмигаль розказав про реальний стан справ
В Україні продовжуються ремонти атомних електростанцій, теплової та гідро генерації, а також електромереж. Частина робіт вже виконана.
Про це повідомляється в заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
«Енергетики у розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати про реальний стан справ», — сказав він.
Шмигаль назвав наступні результати. Зокрема:
- За даними Міненерго, відремонтовано п’ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки.
- ТЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки. Це 62% від загальної кількості.
- ТЕЦ. Відремонтовано 70%, ще 30% зараз у ремонті.
- Гідроелектростанції. Відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати, або 68% від потужності.
Крім того, «Укренерго» майже на 80% виконало роботи з ремонту магістральних мереж. «Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану», — додав він.
Шмигаль також повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об'єктів. «Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне», — сказав прем'єр-міністр.
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