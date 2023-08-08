У Кабміні розповіли, наскільки готові до опалювального сезону — Finance.ua

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У Кабміні розповіли, наскільки готові до опалювального сезону

Казна та Політика
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У Кабміні розповіли, наскільки готові до опалювального сезону
У Кабміні розповіли, наскільки готові до опалювального сезону
Кабінет міністрів України заявив про готовність підприємств теплокомуненерго до наступного опалювального сезону станом на 1 серпня на 60%.
Такі дані називають із посиланням на обласні адміністрації за підсумками щотижневої наради у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, зокрема, заявив, що підготовка до опалювального сезону триває 23/24. Зокрема, продовжуються планові роботи для підготовки мереж, котелень, генеруючого обладнання, а також індивідуальних теплових пунктів.
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«Одне з ключових питань — відновлення систем теплопостачання, які були пошкоджені через російські атаки. Можу сказати, що теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена. Також працюємо над забезпеченням резервними потужностями», — заявив він.
Зокрема Кубраков зазначив, що просять уряд виділити кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф для фінансування необхідних ремонтних робіт.
Також найближчим часом планують вирішити питання продовження покладання спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу. Також, за словами міністра, Мінфін шукає шляхи вирішення питання щодо компенсації різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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