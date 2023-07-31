Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону — Шмигаль

Казна та Політика
103
Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону — Шмигаль
Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону — Шмигаль
На відновлення та підготовки енергетики до опалювального сезону виділено кошти у розмірі 10 млрд грн, а також міжнародна допомога — у розмірі 897 млн доларів та 166 млн євро.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, передає Урядовий портал.
«Для відновлення, ремонтів та захисту об'єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів — це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро», — наголосив очільник Уряду.
Читайте також
За словами Шмигаля, кошти на відновлення, ремонт і захист об'єктів енергетики є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи.
Він нагадав, що з травня працює створений урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.
Також глава уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 млрд куб. м газу (80% від запланованих обсягів), а на складах маємо 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.