Шмигаль назвав основні завдання під час підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

Шмигаль назвав основні завдання під час підготовки до опалювального сезону
В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про три ключові завдання перед настанням холодів.
«Завдання номер один — завершити планові ремонти енергетичних об'єктів», — сказав Шмигаль.
Другим завданням, за його словами, є надійний захист енергетичної інфраструктури від російських атак. А завдання номер три — накопичити достатньо ресурсів.
«Наразі маємо на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубометрів газу», — розповів прем'єр.
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Шмигаль також зазначив, що завдання доведені до всіх виконавців, чітко визначені відповідальні. За його словами, питання підготовки до опалювального сезону перебувають під постійним контролем.
Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів затвердив план підготовки та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.
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