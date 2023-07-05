Шмигаль назвав основні завдання під час підготовки до опалювального сезону — Finance.ua

Шмигаль назвав основні завдання під час підготовки до опалювального сезону Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Шмигаль назвав основні завдання під час підготовки до опалювального сезону

В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про три ключові завдання перед настанням холодів.

«Завдання номер один — завершити планові ремонти енергетичних об'єктів», — сказав Шмигаль.

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Другим завданням, за його словами, є надійний захист енергетичної інфраструктури від російських атак. А завдання номер три — накопичити достатньо ресурсів.

«Наразі маємо на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубометрів газу», — розповів прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що завдання доведені до всіх виконавців, чітко визначені відповідальні. За його словами, питання підготовки до опалювального сезону перебувають під постійним контролем.

Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів затвердив план підготовки та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

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