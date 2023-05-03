На підготовку до опалювального сезону Україні потрібно 3,4 мільярда доларів – Міненерго — Finance.ua
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На підготовку до опалювального сезону Україні потрібно 3,4 мільярда доларів – Міненерго

Енергетика
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На підготовку до опалювального сезону Україні потрібно 3,4 мільярда доларів – Міненерго
На підготовку до опалювального сезону Україні потрібно 3,4 мільярда доларів – Міненерго
Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації.
Про це розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Заступник міністра зазначив, що відповідні розрахунки необхідних коштів для підготовки до наступного опалювального сезону були зроблені спільно зі Світовим банком.
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«На цю мить для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд доларів, з яких 1,2 млрд має піти на закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми — це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, здебільшого це обленерго, і для відбудови генераційних потужностей. Це ми кажемо про теплову генерацію та зелену генерацію і гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів», — заявив Сафаров.
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Заступник міністра підкреслив, що ці кошти необхідні тільки для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Натомість сума, яка необхідна для відновлення енергетики, є набагато більшою.
Нагадаємо, під час опалювального сезону 2022-2023 росіяни здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах, а 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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