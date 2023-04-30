Енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію — Finance.ua

Енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію Сьогодні 19:13 — Енергетика

Енергетики пояснили підвищення тарифу на електроенергію

Збитки від масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України Світовий банк оцінив у понад 10 мільярдів доларів. Накопичити зараз кошти у природний спосіб, як це відбувалося раніше, компанії енергоринку не можуть в силу зменшення споживання, а зобов’язань щодо підготовки до наступної зими мають набагато більше.

В ефірі телемарафону генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр Гавва прокоментував необхідність підвищення тарифів на електроенергію.

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«Ситуація на ринку електричної енергії зараз не надто сприятлива: внутрішній попит відновився не сповна, а в енергосистемі значний профіцит. Українським енергетикам за такої ситуації ніде брати кошти на відновлення. Щоб накопичити ресурси, їм треба продати щонайменше на 30% більше щомісяця», — вказав Гавва,якого цитує пресслужба компанії.

За його словами, енергетики після складної зими зробили надможливе, і вже з середини лютого українська енергосистема є профіцитною. І додав, що електроенергія це товар, який не підлягає зберіганню. На відміну від газу, який можна закупити за дешевшими цінами і закачати у сховище для зберігання на опалювальний сезон. Відповідно ця вироблена, але не куплена електрична енергія, випадає на балансуючий ринок, де продається за копійки, які не покривають витрати виробників.

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«Частково вирішити проблематику з ліквідністю державних компаній має нещодавно відкритий експорт. Отримані від продажу електроенергії кошти, а середні ціни на спотовому ринку України у першому кварталі 2023 року були нижчими за середні ціни у суміжних країнах ЄС у 1,7 разів, енергетики матимуть змогу спрямувати на підготовку до наступної зими», — констатував керівник «Оператора ринку».

І висловив впевненість, що рішення щодо підтримки українських енергетиків буде знайдено, і воно буде збалансованим з точки зору соціально-економічної ситуації в державі.

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УНН За матеріалами:

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