В Україні вже почалась підготовка енергосистеми до наступної зими — Зеленський — Finance.ua

В Україні вже почалась підготовка енергосистеми до наступної зими — Зеленський
Українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.
У вечірньому зверненні 24 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні провів у Житомирській області спеціальну координаційну нараду. На ній порушували питання про відновлення області й всієї енергосистеми України.
«Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими», — додав український лідер.
На думку деяких експертів, росіяни в наступний опалювальний сезон можуть знову спробувати занурити Україну в темряву. Можливі ракетні атаки можуть планувати на жовтень та листопад 2023 року.
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