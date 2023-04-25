В Україні вже почалась підготовка енергосистеми до наступної зими — Зеленський — Finance.ua
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В Україні вже почалась підготовка енергосистеми до наступної зими — Зеленський

Енергетика
24
Українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.
У вечірньому зверненні 24 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні провів у Житомирській області спеціальну координаційну нараду. На ній порушували питання про відновлення області й всієї енергосистеми України.
«Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими», — додав український лідер.
На думку деяких експертів, росіяни в наступний опалювальний сезон можуть знову спробувати занурити Україну в темряву. Можливі ракетні атаки можуть планувати на жовтень та листопад 2023 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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