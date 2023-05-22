Шмигаль розповів про підготовку до нового опалювального сезону — Finance.ua

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Шмигаль розповів про підготовку до нового опалювального сезону

Казна та Політика
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Шмигаль розповів про підготовку до нового опалювального сезону
Шмигаль розповів про підготовку до нового опалювального сезону
Кабінет Міністрів затвердив план підготовки та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
«Затвердили план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими», — зазначив Шмигаль.
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За його словами, мета — убезпечитись від російських атак. Нині тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об'єктів. «Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Щодня стаємо сильнішими», — додав прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, масштаби російських атак на енергетичну інфраструктуру України не мають прецедентів у сучасній воєнній історії. Руйнування енергетичної інфраструктури негативно впливає на економіку України та на якість життя людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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