Шмигаль розповів про підготовку до нового опалювального сезону — Finance.ua

Шмигаль розповів про підготовку до нового опалювального сезону
Кабінет Міністрів затвердив план підготовки та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
«Затвердили план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими», — зазначив Шмигаль.
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За його словами, мета — убезпечитись від російських атак. Нині тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об'єктів. «Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Щодня стаємо сильнішими», — додав прем'єр-міністр.
Як повідомлялося, масштаби російських атак на енергетичну інфраструктуру України не мають прецедентів у сучасній воєнній історії. Руйнування енергетичної інфраструктури негативно впливає на економіку України та на якість життя людей.
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