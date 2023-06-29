Президент анонсував політику трансформації для українських міст — Finance.ua

Президент анонсував політику трансформації для українських міст Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Для кожного регіону, міста та громади України потрібна своя візіонерська політика трансформації. Це стосується і кожного звільненого від російської окупації регіону.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції. За його словами, питання трансформації — це дуже серйозні виклики, на які потрібно відповідати разом, пише t rueua

«Новий вільний український Крим — який він? Чи зможе він стати новою Каліфорнією в Європі? Місцем, яке приваблює таланти, з кластером сучасних технологічних компаній, ІТ, креативних індустрій. Та — дійсно сучасної сфери гостинності. Кримом, який працює цілий рік, а не три місяці. Новий вільний Донбас — який він? Чи буде він індустріальним? Нове вільне українське Приазов’я? Що саме буде приваблювати людей їхати жити на цю частину нашої прекрасної країни? Херсон і Краматорськ, Запоріжжя і Купʼянськ, Мелітополь і Маріуполь… Яким буде нове життя у цих містах України, містах перемоги?», — сказав Президент.

Він додав, що Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Ужгород, Київ та інші українські міста за час цієї війни отримали нові можливості, тож необхідно визначити, як держава може допомогти містам ці можливості реалізувати.

Нагадаємо, Україна потребує доктрини, яка відповідатиме на фундаментальні питання щодо майбутнього держави. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

Також президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект про перенесення деяких свят. Йдеться про Різдво Христове, День Української Державності та День захисників і захисниць України. Окрім цього, Зеленський пропонує офіційно закріпити статус англійської мови, як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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