Общая сумма жилищных сертификатов єВідновлення достигла 2 млрд гривен: сколько граждан получат новое жилье — Finance.ua

Общая сумма жилищных сертификатов єВідновлення достигла 2 млрд гривен: сколько граждан получат новое жилье Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Общая сумма жилищных сертификатов єВідновлення достигла 2 млрд гривен: сколько граждан получат новое жилье

По программе єВідновлення для владельцев жилья, разрушенного в результате российского вторжения, сформированы первые 1000 жилищных сертификатов, в обмен на которые граждане получают новое жилье.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Сколько компенсаций уже выделили

По ее словам, количество положительных решений по сертификатам растет очень быстро — например, первые 500 были сформированы только 10 ноября. То есть, за последний почти месяц их было сформировано вдвое больше.

Шуляк также подчеркнула, что сумма сформированных жилищных сертификатов пересекла отметку в 2 млрд гривен.

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«Для сравнения: этап єВідновлення, касающийся компенсаций за поврежденное жилье, стартовал 10 мая. И на сегодняшний день сумма компенсаций по нему составляет чуть более 3 млрд гривен. єВідновлення для полностью разрушенного жилья мы запустили 1 августа. И за это время сумма согласованных выплат достигла 2 млрд», — подчеркнула народный депутат.

Кто принимает решение об обследовании поврежденного жилья

Количество комиссий, работающих над обследованием уничтоженного жилья, также возросло. Так, по состоянию на 21 ноября таких комиссий по Украине было 377, а по состоянию на сегодняшний день уже 401.

«Комиссия должна состоять по меньшей мере из пяти человек: председателя, его заместителя, секретаря и других членов. В состав комиссии могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, эксперты и оценщики. При этом есть обязательное требование: по меньшей мере 30% состава комиссии должны составлять представители общественности», — подчеркнула Шуляк.

И добавила, что прописанный на законодательном уровне алгоритм работы комиссий и требования к их составу — эффективен, ведь отказы по программе по уничтоженному жилью сравнительно незначительны. Например, при общем количестве заявлений — 6 929, отказы составляют лишь шестую часть.

С 28 ноября расширили услугу

С 28 ноября услугу предоставления компенсации за уничтоженное жилье расширили на находящуюся в совладении недвижимость, то есть каждый совладелец такого жилья теперь может подать соответствующее заявление отдельно. В этом случае предусмотрен отдельный жилищный сертификат. Их может быть столько, сколько совладельцев в квартире или частном доме.

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«Так, 92,1% мы получаем от заявителей, у жилья которых один владелец, и уже 6,2% заявлений было от заявителей, у жилья которых было 2 совладельца. Есть заявления даже по жилью, у которого 3 совладельца. Пока их всего 1%, но я уверена, что со временем количество таких заявителей будет расти», — отметила глава профильного комитета.

Справка Finance.ua:

в первой декаде декабря ожидаются выплаты по жилищным сертификатам, которые получают граждане, чье жилье в результате вооруженной агрессии рф было полностью уничтожено;

речь идет о недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, причем выбирать новое жилье граждане могут по всей территории Украины, а не только там, где расположена уничтоженная квартира;

эти средства участник программы может потратить только на приобретение нового жилья, причем это может быть квартира в любом городе Украины. То есть если уничтоженная квартира была, например, в Виннице, а владелец сертификата хочет переехать, например во Львов, программа компенсаций єВідновлення это позволяет, подытожила Елена Шуляк.



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