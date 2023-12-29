єВідновлення: в следующем году готовят три направления расширения программы — Finance.ua

єВідновлення: в следующем году готовят три направления расширения программы Сегодня 14:30 — Казна и Политика

єВідновлення: в следующем году готовят три направления расширения программы

В 2024 году запланированы выплаты компенсаций владельцам разрушенных частных домов, а также тем, кто отремонтировал поврежденное жилье за ​​свой счет. Также идет работа над распространением программы компенсаций за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк в эфире телемарафона Единых новостей.

По ее словам, парламент и правительство работают над тремя направлениями расширения программы компенсаций за разрушенное жилье.

Читайте также Общая сумма жилищных сертификатов єВідновлення достигла 2 млрд гривен: сколько граждан получат новое жилье

«Сейчас стартует эксперимент: правительство избрало город Мелитополь, который находится во временной оккупации, чтобы испытать порядок предоставления компенсации за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях», — сообщила Шуляк.

Она добавила, что после успешной апробации механизма таких компенсаций можно будет распространить эту программу на другие города на временно оккупированных территориях.

«Мы видим большое количество заявлений от владельцев такого жилья, знаем, насколько это важно. Поэтому нарабатываем варианты, чтобы уже в 2024 году у людей появилась такая возможность», — подчеркнула глава профильного комитета.

Читайте также Восстановление Украины: на что больше всего потрачено средств за девять месяцев

Вторым направлением станет выплата средств тем, кто за свой счет отремонтировал поврежденное жилье.

«С 1 января 2024 года будет работать механизм предоставления компенсаций тем, кто сделал ремонт за свой счет. Ведь должна быть справедливость — те, кто получил компенсацию от государства на ремонт и те, кто сделал его самостоятельно, должны быть в равных условиях», — подчеркнула Шуляк.

Третьим направлением расширения программы компенсаций станет выплата средств за разрушенные частные дома тем владельцам, кто выбирает не жилищный сертификат, а целевые средства на восстановление жилья на том же земельном участке.

«Это сродни механизму первого этапа программы єВідновлення, когда люди получали целевые средства, чтобы проводить ремонты. Поэтому мы надеемся, что не нужно будет много времени, чтобы технически проверить возможность предоставления таких компенсаций», — подытожила глава «Слуги Народа».

Справка Finance.ua:

каждый владелец жилищного сертификата, полученного от государства по программе «єВідновлення» в качестве компенсации за уничтоженное в результате войны жилье, может обменять его на новый дом. Для получения сертификата гражданину соответствующие средства необходимо забронировать;

подать заявление о получении выплат за поврежденное жилье можно на портале Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Ранее сделать это можно было только через приложение.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.