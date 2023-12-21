Восстановление Украины: на что больше всего потрачено средств за девять месяцев — Finance.ua

Восстановление Украины: на что больше всего потрачено средств за девять месяцев Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Восстановление Украины: на что больше всего потрачено средств за девять месяцев

За январь-октябрь 2023 года расходы из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии составили 35,6 млрд грн. Или 58% общей суммы Фонда в госбюджете на 2023 год, что составляет почти 61,8 млрд грн.

Об этом сообщает аналитический центр StateWatch со ссылкой на отчет Государственной казначейской службы Украины о поступлении и использовании средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии за январь-октябрь 2023 года.

Читайте также В ООН подсчитали, сколько денег нужно на восстановление Украины

Отмечается, что в 2023 году в Фонд поступило 44,8 млрд грн. Они включают деньги, поступившие от Национального банка Украины (35,9 млрд грн), и средства, полученные от взыскания и изъятия российских активов на территории Украины (8,9 млрд грн). 8,8 млрд из них было получено в результате изъятия суверенных активов, еще 114 млн взыскано в рамках исполнения Закона «О санкциях».

В Фонд также вошли 17 млрд грн, полученных от изъятия суверенных российских активов в 2022 году. Речь идет об изъятии украинских дочерних банков Сбербанка и ВЭБ. РФ (Международный резервный банк и Проминвестбанк ), национализация корпоративных прав и финансовых активов которых состоялась по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

Читайте также Украина начала работу над оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления

Полностью были израсходованы средства только по программе «Субвенция местным бюджетам на ликвидацию последствий вооруженной агрессии» — 11,4 млрд грн.

Наибольшее количество средств в 2023 году было выделено на защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора — 12,2 млрд грн, или 65% от запланированной суммы (18,9 млрд грн).

При этом по трем программам по состоянию на октябрь 2023 года не было расходов. Речь идет о двух программах, направленных на восстановление жилых объектов, поврежденных/уничтоженных в результате подрыва Каховской ГЭС, и предоставление компенсации за такие объекты (1,3 млрд грн по двум программам), а также еще одну программу финансового обеспечения защиты объектов. критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора (9,7 млрд грн).

Справка Finance.ua:

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии был создан в 2022 году как специальный фонд государственного бюджета, цель которого — обеспечивать восстановление страны: реконструкцию и ремонт объектов критической инфраструктуры, жилья, общественных сооружений и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.