В ООН подсчитали, сколько денег нужно на восстановление Украины — Finance.ua

В ООН подсчитали, сколько денег нужно на восстановление Украины Сегодня 12:01 — Казна и Политика

В ООН подсчитали, сколько денег нужно на восстановление Украины

Организация Объединенных Наций, правительство Украины, Всемирный банк и Европейский Союз вместе подсчитали, сколько денег понадобится, чтобы восстановить страну после войны. Стоимость восстановления Украины предварительно оценивалась более чем в 400 миллиардов долларов.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки ООН Мирослав Енча, пишет Укринформ

«Потери от войны в Украине, вероятно, будут гораздо больше, чем уже подтвержденные, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия. Более того, есть опасения, что нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры могут усилиться в холодные месяцы», — заявил он.

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Он отметил, что международные организации уже готовы отреагировать на ухудшение условий в зимний период. Для этого партнеры намерены выделить помощь для 1,7 миллиона человек.

Он отметил, что на сегодняшний день помощь получили около 360 тысяч человек, столкнувшихся с войной в Украине.

«Для того чтобы помочь людям, необходимо еще 435 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на ремонт домов, приобретение зимней одежды, отопительных приборов, топлива и ремонт систем централизованного водоснабжения и отопления», — указал он.

Представитель ООН добавил, что гуманитарной помощью в этом году было охвачено более 10 млн человек, однако до конца года ООН намерена охватить помощью до 11 млн человек.

Он добавил, что нуждающихся в помощи на территории Украины — значительно больше. Речь идет о людях, оставшихся жить на оккупированных территориях. Их, по подсчетам ООН, около 4 млн.

«Эти люди не могут получить гуманитарную помощь из-за того, что организации не могут попасть на эти территории», — подчеркнул Энча.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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