Правительство представило первые детали «плана на 50 млрд евро» для восстановления Украины — Finance.ua

Правительство представило первые детали «плана на 50 млрд евро» для восстановления Украины Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Правительство представило первые детали «плана на 50 млрд евро» для восстановления Украины

В четверг, 26 октября, состоялась презентация правительством первых наработок по плану Украины в рамках создания Украинского фонда (Ukraine Facility). Более известного как «план на 50 млрд €».

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, большая часть денег по плану, в частности, €39 млрд направлена ​​на план Украины; еще €8 млрд — «Инвестиционный фонд» и €3 млрд — «Техническая и административная поддержка».

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Отмечается, что соответствующие 39 млрд — это макрофинансовая помощь в госбюджет (условно как транш МВФ).

Соответствующий план, в частности, предусматривает:

Шаг (который нужно сделать).

Дедлайн (до какой даты нужно выполнить пункт).

Количество денег, выделяемых за выполнение конкретного пункта.

Как сообщил Железняк, план рассчитан на четыре года (до конца 2027 года). И в каждый квартал с 2024 по 2027 год будет включать условно список таких шагов, по которым будут выделяться деньги.

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«Из того, что прокомментировали чиновники: пересмотр каждый раз будет жестким условной аудиторской комиссией от ЕС. Как будет выглядеть механизм пересмотра программы — пока неизвестно. В правительстве будет определен координатор, отвечающий за мониторинг выполнения», — уточнил нардеп. А также добавил, что пересмотр плана будет проводиться каждый квартал.

Кроме того, уточняется, что план также накладывается на: Меморандум МВФ; DPL Всемирного Банка; письмо США на платформу доноров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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