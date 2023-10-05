Комитеты Европарламента поддержали многолетний план поддержки Украины на 50 млрд евро — Finance.ua

Комитеты Европарламента поддержали многолетний план поддержки Украины на 50 млрд евро Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Комитеты Европарламента поддержали многолетний план поддержки Украины на 50 млрд евро

Комитеты Европарламента по бюджетным вопросам и иностранным делам абсолютным большинством поддержали предложение многолетнего плана поддержки Украины в размере 50 млрд евро.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024−2027 годы в виде грантов и ссуд на поддержку восстановления, отстройки и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

В голосовании на комитетах план поддержали 86 голосами «за», в то время как против проголосовали шесть членов и двое воздержались.

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Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий после 2021 года. Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках всеобщего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить в годовой бюджет 2024 года, переговоры о котором будут вести в ноябре.

Одно из ключевых требований евродепутатов — использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений использования европейских средств в Украине. Среди прочего депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

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В ходе рассмотрения в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предполагает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шагах, которые со своей стороны предприняла Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы третьих стран и международных учреждений также публиковались.

План реформ и инвестиций при участии ЕС должны согласовываться в консультациях с Верховной Радой.

Проект будет вынесен на голосование во время пленарной сессии 16−19 октября. Когда Совет ЕС согласует свою скоординированную позицию, начнутся переговоры с отдельными государствами-членами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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