Украина начала работу над оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления — Finance.ua

Украина начала работу над оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Украина начала работу над оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления

Правительство Украины, Всемирный банк, Европейская комиссия, ООН и другие партнеры приступили к работе над Третьей Быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей на восстановление Украины (RDNA3). Это будет обновленная ​​оценка последствий вторжения россии за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«Благодаря первому и второму RDNA мы смогли составить, структурировать и приступить к реализации проектов быстрого восстановления в приоритетных сферах на 2023 год, а также создать основу и возможность планировать дальнейшее восстановление Украины в среднесрочной перспективе. В 2024 году мы хотим сосредоточиться на проектах, которые будут способствовать экономическому восстановлению и будут создавать рабочие места. Такой отчет позволяет четко определять потребности восстановления и координировать финансовую помощь», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

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По его словам, RDNA3 покажет совокупный уровень убытков по состоянию на 1 января 2024 года, стоимость восстановления по принципу build-back-better, согласованы приоритетные направления восстановления в 2024 году и на среднесрочную перспективу до 2027 года, реформы для привлечения частного сектора.

Вице-премьер отметил, что RDNA3 будет содержать соответствующие задачи от Многосторонней координационной платформы доноров для Украины и Плана Украины (Ukraine Plan).

В свою очередь заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины по европейской интеграции Анна Юрченко отметила, что в 2022 году украинская власть сосредоточилась на проектах выживания, а в 2023 году начала реализацию проектов восстановления и достигла ощутимых результатов в приоритетных сферах.

«Мы начинаем серию мастер-классов, которые помогут нам скорректировать приоритеты и их покрытие. Приоритетные направления: энергетика, муниципальная инфраструктура и ЖКХ, транспорт, социальная инфраструктура, частный сектор, межотраслевой — как гуманитарное разминирование, цифровизация», — сообщили в пресс-службе.

RDNA3 соответствует признанной на международном уровне методологии, в которой будут изложены инвестиционные приоритеты Правительства по восстановлению и реконструкции на 2024 год.

Отчет обеспечит оперативную, последовательную и прозрачную межотраслевую оценку причиненного ущерба, ущерба, потребностей в восстановлении и отстройке, а также определение приоритетов на 2024 год. Основной фокус — на оценке влияния войны и обусловленных войной восстановления и отстройки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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