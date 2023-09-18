Экологический ущерб вследствие вторжения рф достиг $57 миллиардов — Минокружсреды — Finance.ua
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Экологический ущерб вследствие вторжения рф достиг $57 миллиардов — Минокружсреды

Казна и Политика
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Экологический ущерб вследствие вторжения рф достиг $57 миллиардов — Минокружсреды
Экологический ущерб вследствие вторжения рф достиг $57 миллиардов — Минокружсреды
В результате полномасштабного вторжения рф в Украину окружающей среде причинен ущерб на $57 миллиардов.
Как сообщает Минокружсреды, об этом во время заседания международной рабочей группы по экологическим последствиям войны сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
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«За последние 2,5 месяца сумма ущерба окружающей среде выросла почти на $1,5 миллиарда. Сейчас она составляет 57 миллиардов долларов. И это далеко не окончательные цифры», — говорится в сообщении.
Как отметил министр, сейчас идет работа над разработкой и внедрением целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны.
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Как сообщалось, в Украине уже зафиксировано почти 2,5 тысячи случаев причинения вреда окружающей среде; Офис генерального прокурора проводит расследование по почти 200 фактам экологических военных преступлений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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