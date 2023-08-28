Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов

Казна и Политика
28
Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов
Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец заявил, что сумма ущерба, нанесенного россиянами окружающей среде, за год выросла в 5 раз, достигнув 2 трлн гривен.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Министр подчеркивает, что сумма ущерба растет ежедневно и сумма в 2 трлн грн далеко не окончательная.
Так, в мае 2022 года после изгнания оккупантов с Киевщины министерством были озвучены первые цифры после полномасштабного вторжения — 13,2 млрд грн.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

В августе 2022 года сумма ущерба составила 385 млрд грн. Уже в декабре того же года после деоккупации Харьковщины, освобождения Херсона почти 1,5 трлн грн ущерба окружающей среде.
«Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн гривен. Продолжается работа по подсчету ущерба по кейсу Каховской ГЭС», — подчеркнул министр.
Напомним, сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.
За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.