Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов — Finance.ua

Сумма ущерба окружающей среде, без учета Каховской ГЭС, выросла до 2 триллионов
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец заявил, что сумма ущерба, нанесенного россиянами окружающей среде, за год выросла в 5 раз, достигнув 2 трлн гривен.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Министр подчеркивает, что сумма ущерба растет ежедневно и сумма в 2 трлн грн далеко не окончательная.
Так, в мае 2022 года после изгнания оккупантов с Киевщины министерством были озвучены первые цифры после полномасштабного вторжения — 13,2 млрд грн.
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В августе 2022 года сумма ущерба составила 385 млрд грн. Уже в декабре того же года после деоккупации Харьковщины, освобождения Херсона почти 1,5 трлн грн ущерба окружающей среде.
«Август 2023 года. Есть актуализированные данные в размере 2 трлн гривен. Продолжается работа по подсчету ущерба по кейсу Каховской ГЭС», — подчеркнул министр.
Напомним, сумма ориентировочного ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.
За год полномасштабной российско-украинской войны враг нанес окружающей среде Украины почти 1,9 трлн грн ущерба.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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