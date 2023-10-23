россия ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины более чем на 100 млн евро — Finance.ua

россия ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины более чем на 100 млн евро Сегодня 12:45 — Казна и Политика

россия ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины более чем на 100 млн евро, Фото: me.gov.ua

По предварительным данным, общая оценка нанесенного ущерба окружающей среде в результате российского вторжения составляет около 55,6 миллиарда евро без учета ущерба, нанесенного в результате теракта на Каховской ГЭС. Эти убытки продолжают расти, увеличиваясь примерно на 102 миллиона евро каждый день.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, ущерб от подрыва Каховской ГЭС, по предварительным подсчетам ООН, Минэкономики и Киевской школы экономики, составляет около $14 млрд.

Как она подчеркнула, разминирование территории Украины является нулевым этапом восстановления. На сегодняшний день потенциально загрязнены более 170 тысяч квадратных километров территории Украины. Более 6 миллионов граждан находятся в зоне риска из-за неразорвавшихся мин и снарядов. Жертвами мин уже стали около 800 украинцев, из которых более 250 погибли. От мин получает ущерб и природа — страдает биоразнообразие, почвы и воды, которые загрязняются в результате взрывов.

По словам Свириденко, чтобы быстрее сделать украинскую землю безопасной и уменьшить будущие экологические убытки, Минэкономики работает по следующим направлениям:

привлечение самых современных технологий в сфере разминирования — дистанционного обследования территорий с помощью дронов и спутниковых снимков, анализа big data и т. д. В настоящее время в сотрудничестве с американской Palantir продолжается разработка системы, которая благодаря искусственному интеллекту будет анализировать big data и помогать более эффективно принимать решения по разминированию;

содействие созданию и развитию отечественного производства техники и оборудования для разминирования, локализации в Украине производства иностранных компаний;

создание конкурентного рынка услуг по разминированию с возможностью проведения конкурсных торгов через Prozorro — это будет способствовать ускорению разминирования земель сельхозназначения. Чтобы услугами могло воспользоваться больше аграриев, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 2 млрд грн на компенсацию расходов;

привлечение специалистов для подготовки саперов и прочего персонала. Украине срочно требуются специалисты. До конца года планируется увеличить количество саперов до 5 тысяч, что вдвое больше, чем сейчас.

В настоящее время совместно с международными партнерами идет работа над проектом Национальной стратегии противоминной деятельности. Рабочий вариант документа представлен на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины в Загребе. До конца ноября проект документа будет представлен на общественное обсуждение, до конца года — представлен на утверждение.

Стратегия будет практическим документом, который будет содержать единое видение Украиной и международными партнерами процессов разминирования территории нашего государства, отметила Юлия Свириденко, призвав приобщиться к работе над проектом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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