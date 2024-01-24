Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат єВідновлення — алгоритм Сегодня 16:00 — Личные финансы

Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат єВідновлення — алгоритм

Общая сумма, на которую 298 украинских семей обрели новый дом по программе єВідновлення, уже превысила полмиллиарда гривен.

Еще 1,5 миллиарда гривен владельцы выданных жилищных сертификатов за разрушенное жилье забронировали. Это значит, что они уже определились с новым жилищем, которое вскоре готовы купить.

Об этом рассказала Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она сообщила, что общая сумма средств, которые государство перечислило продавцам недвижимости, ставшей новым домом сотням украинских семей, жилье которых было уничтожено в результате военной агрессии россии, на сегодняшний день составляет более 726 млн гривен.

Уже сформировано 2385 жилищных сертификатов єВідновлення на общую сумму в 4,3 млрд гривен.

Что это значит

Сформированный жилищный сертификат означает положительное решение по компенсации за разрушенное жилье. Еще один положительный показатель — количество обработанных заявлений. Так, по состоянию на сегодняшний день украинцы подали 8974 заявления и более половины — 4774 заявления, уже обработали.

Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат

Подать в Дія, через ЦПАУ или у нотариуса информационное сообщение и заявление на компенсацию по поврежденному или уничтоженному жилью;

Дождаться визита специальной комиссии от органов местного самоуправления, которая обследует жилье — он состоится в течение 30 дней;

Открыть счет в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, Sense Bank, Райффайзен Банк и др.);

Получить решение комиссии с суммой компенсации или жилищного сертификата в «Дія».

После получения жилищного сертификата необходимо выбрать новое жилье и забронировать в «Дія» необходимую сумму.

После бронирования, но перед заключением сделки купли-продажи следует отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Сделать это можно самостоятельно или с помощью нотариуса и регистратора, обратившись в ЦПАУ.

После заключения сделки купли-продажи средства поступят продавцу. Это означает, что заявитель реализовал свой жилищный сертификат.

Справка Finance.ua:

напомним, с 1 января 2024 года получить компенсацию могут граждане, которые за свой счет отремонтировали свое поврежденное жилье;

кроме того, в начале декабря прошлого года начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье, которое требует капитального ремонта — до 500 тыс гривен;

владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на выплаты ВПЛ. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.



єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.