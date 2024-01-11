Как мошенники пытаются получить компенсацию «єВідновлення», когда она им не полагается — Finance.ua

Как мошенники пытаются получить компенсацию «єВідновлення», когда она им не полагается Сегодня 10:33 — Недвижимость

Фото: ГСЧС

В настоящее время разработан механизм компенсаций за поврежденное или уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье. Этот механизм продемонстрировал высокую эффективность — совокупная сумма согласованных компенсаций по программе «єВідновлення» пересекла отметку в 7 млрд гривен, а средства на восстановление жилищных условий назначены более 38 тыс. заявителей.

Но, кроме решения жилищного вопроса для людей, которые в этом действительно нуждаются, программу «єВідновлення» неоднократно пытались использовать и граждане, для которых по закону эта компенсация не предусмотрена.

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Об этом сообщила Председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

С целью усовершенствования программы «єВідновлення» осенью 2023 года провели серию публичных консультаций.

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В результате этих мер удалось выявить наиболее распространенные случаи злоупотреблений со стороны потенциальных получателей компенсации.

Самые распространенные злоупотребления со стороны заявителей:

Попытки выдать заброшенное жилье за ​​поврежденное в результате вооруженной агрессии рф против Украины;

Намеренное повреждение жилья ради компенсации;

Подача недостоверной информации о повреждении — использование для заявлений фотографий, обработанных в программе Photoshop;

Попытки получения компенсации дважды: если ремонтные работы еще не выполнены, оснований для отказа нет;

Получение помощи на восстановление жилья из нескольких источников — не только за средства «єВідновлення», но и за средства, в частности, благотворительных фондов;

Попытки подать заявку невладельцами жилья"

«Также мы видим высокую активность со стороны граждан, которым Законом ограничено право получить компенсацию, но они все же пытаются сделать это обманом. В частности, речь идет о людях, которые помогали оккупантам, подсанкционным лицам, гражданам, у которых есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I „Преступления против основ национальной безопасности Украины“ Особой части Уголовного кодекса Украины», — отметила народный депутат.



Что делают, чтобы не было злоупотреблений

Большинство злоупотреблений удается предотвратить, но на этапе разработки сейчас несколько важных новшеств, которые сделают программу еще более прозрачной.

Разрабатывается алгоритм выявления случаев, когда заявитель получает материальную помощь из нескольких источников. Кроме того, все благотворительные источники, оказывающие гуманитарную помощь гражданам, обяжут фиксировать соответствующую информацию. Это позволит предотвратить двойное возмещение.

Кроме того, обсуждается возможность дополнить уголовный и административный кодексы Украины статьями об ответственности для таких заявителей.

«Также мы не исключаем возможности, что массовые выплаты компенсаций могут привести к повышению цен на рынке недвижимости, особенно это касается более безопасных регионов, поэтому есть смысл разработать механизм урегулирования или сдерживания этого», — резюмировала Елена Шуляк.

Справка Finance.ua:

Напомним, с декабря 2023 года для украинцев, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, появилась возможность получить помощь для проведения не только срочного ремонта (сумма компенсации — до 200 тыс гривен) и капитального ремонта своих домов.

Максимальная сумма компенсации на этом этапе: 350 тыс. гривен для восстановления квартиры и 500 тыс. гривен для частного дома.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

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