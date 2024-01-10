Тендеры по восстановлению разрушенного жилья в Киевской области: БЭБ выявило нарушений на 105 млн грн — Finance.ua

Тендеры по восстановлению разрушенного жилья в Киевской области: БЭБ выявило нарушений на 105 млн грн Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Тендеры по восстановлению разрушенного жилья в Киевской области: БЭБ выявило нарушений на 105 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области проанализировали около трех тысяч тендерных закупок на общую сумму 32 млрд гривен.

Об этом <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2VzYnUuZ292LnVhL25ld3MvdGVuZGVyeS1pei12aWRub3ZsZW5uaWEtenJ1aW5vdmFub2hvLXpoeXRsYS1uYS1reWl2c2hjaHluaS1iZWItdnlpYXZ5bG8tcG9ydXNoZW4tbmEtMTA1LW1sbi1ocm 4 /ZmJjbGlkPUl3QVIxUC1BNHRRbjVhVlpIQ0Q4b2t4aFR4YWgwRGN5S0hmY1haSzB0b05taFlzYUMwbXNYS0tIeWdQQ28i=>пишет Бюро экономической безопасности Украины.

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Особое внимание аналитики уделяли вопросу восстановления жилья в Киевской области, которое пострадало в результате полномасштабного вторжения российской федерации. Общая сумма рисковых закупок в этой сфере составляет более 105 млн гривен. Это касается тендерных закупок, проводимых всеми громадами Киевщины.

Основное нарушение в упоминавшихся закупках — завышение цен на товары, работы и услуги (в некоторых случаях от 2 до 20 млн грн). Также иногда победители тендерных закупок фигурируют в уголовных производствах по статье 191 УК или заявленные в тендерной документации работники выполняют работы одновременно на 10 и более объектах.

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С целью повышения эффективности принятия управленческих решений и предотвращения неэффективного использования бюджетных средств организаторам торгов уже направлены рекомендации для предупреждения возможных злоупотреблений.

В Киевской областной военной администрации подчеркивают, что уже определены подрядные организации, с которыми не будут продлевать договоры на проведение восстановительных работ.

«Приоритетная задача, которая стоит перед сотрудниками Бюро экономической безопасности в этом секторе, — выявить рисковые закупки и добиться, чтобы распорядители бюджетных средств, которые объявляли тендеры, отменили невыгодные для государства результаты или договорились о снижении цен и о более приемлемых условиях. Кроме того, представители БЭБ активно участвуют в заседаниях рабочей группы „Прозрачность и подотчетность“, созданной при Киевской областной военной администрации. В частности, во время таких заседаний обсуждается проблемные вопросы по каждой громаде и по каждому объекту, что в будущем позволяет предотвращать такие правонарушения», — подчеркнул руководитель ТУ БЭБ в Киевской области Максим Кутерга.

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