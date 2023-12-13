БЭБ нашло нарушений на «Укрзализныце» на 75 млн грн — Finance.ua
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БЭБ нашло нарушений на «Укрзализныце» на 75 млн грн

Криминал
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БЭБ нашло нарушений на «Укрзализныце» на 75 млн грн
БЭБ нашло нарушений на «Укрзализныце» на 75 млн грн, Фото: esbu.gov.ua
Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что Укрзализныця могла продавать щебневую продукцию частным субъектам хозяйствования по прямым договорам по ценам 2,5 раза ниже в рыночных.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Чтобы установить сумму причиненного ущерба, БЭБ истребовало информацию от АО «Укрзализныця» относительно объемов и стоимости реализованного товара частным субъектам хозяйствования.
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Аналитики сравнили данные и установили, что цены были ниже рыночных в среднем в 2,5 раза, то есть сумма недополученной АО «Укрзализныця» прибыли только за 6 месяцев может достигать 75 млн грн.
Специалисты Бюро направили предложения в Кабинет Министров Украины, Минэкономики, Мининфраструктуры и АО «Укрзализныця» по усилению контроля за добычей и формированием цены на щебневую продукцию и внесению изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества «Укрзализныця».
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В то же время аналитики рекомендовали дополнить перечень реализуемого на конкурентных началах имущества и ввести тендерную процедуру продажи щебневой продукции.
Правительство учло предложения Бюро и внесло соответствующие изменения в нормативные документы.
Также, по рекомендации специалистов Бюро, Кабмин дал поручение начать аудит эффективности работы АО «Укрзализныця».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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