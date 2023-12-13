БЭБ нашло нарушений на «Укрзализныце» на 75 млн грн — Finance.ua

БЭБ нашло нарушений на «Укрзализныце» на 75 млн грн
Аналитики Бюро экономической безопасности Украины обнаружили, что Укрзализныця могла продавать щебневую продукцию частным субъектам хозяйствования по прямым договорам по ценам 2,5 раза ниже в рыночных.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Чтобы установить сумму причиненного ущерба, БЭБ истребовало информацию от АО «Укрзализныця» относительно объемов и стоимости реализованного товара частным субъектам хозяйствования.
Аналитики сравнили данные и установили, что цены были ниже рыночных в среднем в 2,5 раза, то есть сумма недополученной АО «Укрзализныця» прибыли только за 6 месяцев может достигать 75 млн грн.
Специалисты Бюро направили предложения в Кабинет Министров Украины, Минэкономики, Мининфраструктуры и АО «Укрзализныця» по усилению контроля за добычей и формированием цены на щебневую продукцию и внесению изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества «Укрзализныця».
В то же время аналитики рекомендовали дополнить перечень реализуемого на конкурентных началах имущества и ввести тендерную процедуру продажи щебневой продукции.
Правительство учло предложения Бюро и внесло соответствующие изменения в нормативные документы.
Также, по рекомендации специалистов Бюро, Кабмин дал поручение начать аудит эффективности работы АО «Укрзализныця».
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