В НАБУ признали, что не могут справиться с системными хищениями в «Укрзализныце» — Finance.ua

В НАБУ признали, что не могут справиться с системными хищениями в «Укрзализныце» Сегодня 19:47 — Казна и Политика

В НАБУ признали, что не могут справиться с системными хищениями в «Укрзализныце»

Национальное антикоррупционное бюро заявляет о системных фактах хищений, которые фиксируются при закупках «Укрзализныци», из-за чего НАБУ даже вынуждено было создать отдельное подразделение.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Укринформу.

«Там постоянная проблема с присвоением средств именно на публичных закупках, есть признаки создания бэк-офисов, которые получают откаты», — сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ предоставило правительству рекомендации, поскольку ситуация свидетельствует о необходимости системных изменений на «Укрзализныце» для устранения самой причины коррупции. Однако эти рекомендации до сих пор не выполнены.

«Они до сих пор остаются актуальными, и мы надеемся, что правительство наконец-то исправит ситуацию, которая сложилась на „Укрзализныце“ с закупками», — добавил Кривонос.

В свою очередь, НАБУ еще с 2015 года вынуждено было создать целое подразделение, которое занимается расследованием исключительно дел относительно нарушений на «Укрзализныци».

«В нашем производстве около 80 таких дел. Ущерб достигает более 700 млн грн. Мы уже привлекли к ответственности восемь руководителей департаментов „Укрзализныци“, на которые возложены обязанности закупок», — рассказал глава НАБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.