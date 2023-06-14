В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ — Finance.ua

В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ Сегодня 09:48 — Криминал

В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении нового случая масштабной коррупции в «Укрзализныце». Речь идет о махинациях на сумму 206 миллионов гривен при закупке газа для нужд предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По этому делу уже объявили подозрения четырем людям.

По данным следствия, основой схемы стал базовый договор закупки, к которому подписывались дополнительные соглашения. Злоумышленники использовали это, чтобы не проводить открытых торгов и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовую разницу участники схемы распределяли между собой.

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В НАБУ отметили, что схема действовала с 2016 по 2020 годы и расследование этих хищений началось еще в начале 2020-го.

Антикоррупционные органы отметили, что к уголовной ответственности за коррупцию привлекается почти каждый руководитель филиала «Центр обеспечения производства» УЗ, возглавлявший предприятие с 2015 года и по сей день — всего восемь человек. Этот филиал осуществляет централизованные закупки для «Укрзализныци».

«НАБУ неоднократно обращалось к правительству с рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих коррупции в УЗ. Предоставленные рекомендации остаются актуальными», — резюмировали в агентстве.

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