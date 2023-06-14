В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ

Криминал
26
В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ
В «Укрзализныце» разоблачили новую масштабную коррупцию на закупке газа — НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении нового случая масштабной коррупции в «Укрзализныце». Речь идет о махинациях на сумму 206 миллионов гривен при закупке газа для нужд предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
По этому делу уже объявили подозрения четырем людям.
По данным следствия, основой схемы стал базовый договор закупки, к которому подписывались дополнительные соглашения. Злоумышленники использовали это, чтобы не проводить открытых торгов и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовую разницу участники схемы распределяли между собой.
Читайте также
В НАБУ отметили, что схема действовала с 2016 по 2020 годы и расследование этих хищений началось еще в начале 2020-го.
Антикоррупционные органы отметили, что к уголовной ответственности за коррупцию привлекается почти каждый руководитель филиала «Центр обеспечения производства» УЗ, возглавлявший предприятие с 2015 года и по сей день — всего восемь человек. Этот филиал осуществляет централизованные закупки для «Укрзализныци».
«НАБУ неоднократно обращалось к правительству с рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих коррупции в УЗ. Предоставленные рекомендации остаются актуальными», — резюмировали в агентстве.
По материалам:
hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.