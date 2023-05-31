НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов Сегодня 19:41 — Технологии&Авто

НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов

Детективы НАБУ в сотрудничестве с прокурорами САП разоблачили схему реализации на ГП «Укрспирт» котельного коксохимического топлива по завышенным ценам.

САП. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ

«По данным следствия, в 2017—2020 годах ГП «Укрспирт» объявило тендеры на закупку такого топлива. В них победили заранее определенные частные компании. Они поставили более 20 тыс. тонн топлива по ценам выше рыночных. Для создания видимости прозрачности аукциона, предприниматели обеспечили участие технических участников.

Государственному предприятию «Укрспирт» нанесен ущерб на сумму более 55 млн грн", — говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что 30 мая семерых лиц, причастных к схеме, уведомили о подозрении. Из них трое на момент совершения преступления работали на руководящих должностях в ГП «Укрспирт».

«Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 У К Украины . Два человека (бывший начальник управления ГП и один из фактических бенефициаров группы предприятий) задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины», — добавили в НАБУ.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.