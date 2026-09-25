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Meta представила новые VR-очки: характеристики (фото, видео)

Технологии&Авто
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Meta VR Glasses
Meta VR Glasses
Meta представила новое поколение VR-очков, которые компания позиционирует как устройство для развлечений и работы. Новинка поступит в продажу весной 2027 года по цене в $1300.
Внешне VR-очки Meta напоминают большие солнцезащитные очки и работают в паре с внешним вычислительным модулем. Сами очки весят 100 грамм, тогда как модуль — еще 300 грамм. Он оснащен 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и слотом microSD.

Характеристики VR-очков Meta

Устройство получило дисплей micro-OLED с разрешением 5K и частотой обновления 120 Гц. Горизонтальное поле зрения составляет 70°. За отслеживание движений и передачу изображения из реального мира отвечают шесть внешних камер, а четыре камеры внутри очков используются для отслеживания глаз.
Очки поддерживают управление жестами рук, а также биометрическое распознавание радужки. Meta также добавил режим цветовой передачи изображения из реального мира, поэтому пользователь может видеть окружающее пространство во время использования VR.
Устройство получило дисплей micro-OLED с разрешением 5K
Устройство получило дисплей micro-OLED с разрешением 5K, about.fb.com
С помощью VR-очков можно смотреть фильмы на больших виртуальных экранах или подключать компьютер и работать с несколькими окнами. На старте Meta обещает более 75 игр с управлением жестами. Для совместимых VR-игр Quest можно также подключить контроллеры Touch Plus.
Отдельное внимание компания уделила 3D-контенту. Пользователям будут предложены сотни 3D-фильмов для покупки или аренды, а 3D-контент также появится в сервисах Disney+ и Peacock. Кроме того, National Geographic в следующем году выпустит приложение со 180-градусным 3D-видео.
С помощью VR-очков можно смотреть фильмы на больших виртуальных экранах
С помощью VR-очков можно смотреть фильмы на больших виртуальных экранах, about.fb.com
Meta также анонсировала формат VR Enhanced Cinema, в котором эффекты от 3D-фильмов будут выходить за пределы виртуального экрана и распространяться вокруг пользователя.
VR-очки Meta работают на процессоре Qualcomm Snapdragon Reality Elite. Аккумулятор внешнего модуля обеспечивает до трех часов непрерывного воспроизведения видео в высоком разрешении. Модуль также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Автономность и цена

По цене $1300 новинка значительно дешевле Apple Vision Pro, стартовавшей с $3500. В то же время, по возможностям VR-очки Meta во многом повторяют подход Apple, в частности использование жестов, отслеживание глаз, цветную передачу изображения и большие виртуальные экраны.
Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал, что компания показала Meta Charm — небольшое карманное устройство, которое постоянно готово общаться с пользователем через нового ИИ-помощника Muse. Компания также показала Ray-Ban Meta Audio — умные очки без камер.
По материалам:
mezha.media
MetaТехника
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