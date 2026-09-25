McLaren подтвердил выпуск первого внедорожника в 2028 году

McLaren готовится выйти на рынок, которого ранее избегал: британский производитель суперкаров работает над первым серийным внедорожником. Ожидается, что новая модель появится в автосалонах не раньше 2028 года.

16 сентября компания объявила об инвестициях в размере £500 млн в производственные и конструкторские мощности в Великобритании и связала их, в частности, с разработкой нового внедорожника.

McLaren до сих пор не выпускал серийные автомобили с повышенным клиренсом. Исключением был электрический внедорожник команды McLaren Extreme E, однако разработала компания Spark Racing Technology.

McLaren Extreme E

Новый проект поддерживает инвестиционная компания L’IMAD Holdings из Абу-Даби, купившая McLaren Automotive и неконтролируемую долю в бизнесе Формулы-1.

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Инвестиционная программа подразумевает расширение исследовательских и конструкторских мощностей, а также производства автомобилей. Часть средств планируется направить на создание собственного производства двигателей для будущих моделей.

Что известно о будущей модели

В дилерских брифингах новый внедорожник упоминается под кодовым названием P47. Речь идет о четырехдверной пятиместной модели, которая будет больше любого автомобиля McLaren, рассчитанного более чем на двух человек.

По сообщениям, глиняная модель, показанная дилерам, имела 24-дюймовые колеса и массивный кузов.

Сам McLaren называет будущий автомобиль гибридной моделью. Компания также планирует впервые самостоятельно производить двигатели, а не полностью закупать их у партнеров.

Ожидается, что внедорожник выйдет на рынок не ранее 2028 года. К этому времени McLaren планирует представлять как минимум одну новую модель каждый год.

McLaren хочет конкурировать с Ferrari и Lamborghini

Внедорожник должен быть ориентирован не на традиционный семейный сегмент, а на покупателей, имеющих важные характеристики и производительность.

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P47 по размерам может быть примерно сопоставим с Porsche Cayenne Turbo GT. Таким образом McLaren планирует конкурировать в сегменте, где уже представлены Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus.

Для McLaren выход в этот сегмент имеет и финансовую составляющую. Генеральный директор компании Ник Коллинз назвал внедорожник одним из ключевых элементов плана по увеличению доходности до уровня Ferrari.

Не внедорожником единственным

В брифингах для дилеров также упоминается гибридный суперкар со средним расположением двигателя под кодовым названием P34. Ожидается, что он будет оснащен двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью около 810 л.с., а его запуск состоится в 2027 году.

Британский производитель стремится выпустить 1000 единиц P34 за первый год. GT с передним расположением двигателя также является частью дорожной карты. Эта модель может впервые предложить более двух мест.