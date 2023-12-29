БЭБ сообщает о разоблачении компаний известного конвертатора, которые помогали не платить налоги — Finance.ua

БЭБ сообщает о разоблачении компаний известного конвертатора, которые помогали не платить налоги Сегодня 15:29 — Криминал

БЭБ сообщает о разоблачении компаний известного конвертатора, которые помогали не платить налоги, Фото: esbu.gov.ua

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили компании известного конвертатора, которые предоставляли услуги по уклонению от налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины. Нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, упомянутые предприятия оказывали преимущественно крупным сетям розничной торговли», — говорится в сообщении.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Общая сумма ущерба, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн ​​гривен, отметили в Бюро. При этом, по подсчетам аналитиков, объем финансовых сделок по НДС группы компаний за 2020−2023 годы составляет 21 млрд гривен.

В настоящее время детективы устанавливают окончательную сумму ущерба, причиненного бюджету.

«По предварительной информации, „король обнала“ координировал преступную деятельность предприятий, находясь за границей», — говорится в сообщении.

Директора двух юридических лиц уже уведомлены о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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