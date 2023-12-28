Чиновника «Лесов Украины» в Винницкой области разоблачили на взятке и хищении древесины — Finance.ua
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Чиновника «Лесов Украины» в Винницкой области разоблачили на взятке и хищении древесины

Криминал
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Чиновника «Лесов Украины» в Винницкой области разоблачили на взятке и хищении древесины
Чиновника «Лесов Украины» в Винницкой области разоблачили на взятке и хищении древесины, Фото: ДБР
В Винницкой области правоохранители разоблачили директора одного из филиалов Центрального лесного офиса госпредприятия «Леса Украины» на хищении древесины и системном взяточничестве. Он получил подозрение в извлечении неправомерной выгоды.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Чиновник, по указанию руководства, на систематической основе требовал от подчиненных деньги за «решение вопросов» с контролирующими и правоохранительными органами в случае выявления нарушений в их деятельности.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Угрожая в случае отказа наложением выговоров, руководитель Филиала также требовал от сотрудников искусственно уменьшать объемы добываемой лесопродукции для дальнейшей реализации «остатков» за наличные, как неучтенных. По предварительным оценкам ущерб государству от противоправной деятельности может достигать десятков миллионов гривен.
Следователи Бюро в рамках начатого уголовного производства задокументировали несколько эпизодов, в ходе которых директор получил неправомерную выгоду на общую сумму около 11 тысяч долларов США. Деньги он в дальнейшем распределял между чиновниками Центрального лесного Офиса.
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При получении части взятки в размере 4 тыс. американских долларов чиновник был задержан «на горячем». Ему уже доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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