Экс-чиновники Укрзализныци незаконно насчитали премии на 1,6 млн грн — прокуратура — Finance.ua
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Экс-чиновники Укрзализныци незаконно насчитали премии на 1,6 млн грн — прокуратура

Криминал
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Экс-чиновники Укрзализныци незаконно насчитали премии на 1,6 млн грн — прокуратура
Экс-чиновники Укрзализныци незаконно насчитали премии на 1,6 млн грн — прокуратура
Двое экс-чиновников Укрзализныци незаконно насчитали премий на 1,6 млн грн. Им грозит от 7 до 12 лет.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
«Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из филиалов АО „Укрзализныця“ по обвинению в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) Украины)», — говорится в сообщении.
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Согласно материалам следствия, обвиняемые, занимая должности директора и первого заместителя директора филиала АО «Укрзализныця», действуя в сговоре между собой, без согласования с членами правления, приняли решение о незаконном начислении и выплате денежных премий сотрудникам филиала за работы, которые ими фактически не выполнялись.
Указанные действия чиновников привели к растрате денежных средств АО «Укрзализныця» в размере более 1,6 млн гривен.
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Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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