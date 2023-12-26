ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы — Finance.ua

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы Сегодня 11:31 — Криминал

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы, Фото: ДБР

Сотрудники ГБР разоблачили руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно «направлял» депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновник способствовал оформлению липовой «командировки» трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.

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В августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщено высокопоставленному чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовой командировки.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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