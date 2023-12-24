Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ — Finance.ua
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Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ

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Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ
Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ
Те военнообязанные мужчины, которые не уведомляют ТЦК об изменении своего местожительства, считаются уклонистами.
Соответствующее заявление сделал представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в интервью «РБК».
Военный напомнил, что все военнообязанные мужчины, сменившие место жительства, должны в семидневный срок встать на учет в новый ТЦК. Если этого не сделать, то все уведомления для них будут производиться по прежнему адресу регистрации, где они состоят на воинском учете.
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«Для чего проводятся все эти мероприятия оповещения? Именно для уточнения военно-учетных данных, потому что некоторые граждане таким образом уклоняются от своего конституционного долга», — пояснил он.
Владимир Фитьо добавил, что практика постоянных переездов без возобновления регистрации популярна среди те, кто избегает выполнения конституционного долга.
К слову, Министерство обороны не видит неготовности украинцев защищать свою страну, причем уклонистов действительно немного. Спикер Минобороны Илларион Павлюк рассказал, что сейчас наблюдается существенный всплеск внимания к теме уклонистов, однако на самом деле их не так много, как может показаться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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