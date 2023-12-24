Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ — Finance.ua

Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ Сегодня 05:14

Кто из мужчин в Украине считается уклонистом: разъяснение ВСУ

Те военнообязанные мужчины, которые не уведомляют ТЦК об изменении своего местожительства, считаются уклонистами.

Соответствующее заявление сделал представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в интервью «РБК».

Военный напомнил, что все военнообязанные мужчины, сменившие место жительства, должны в семидневный срок встать на учет в новый ТЦК. Если этого не сделать, то все уведомления для них будут производиться по прежнему адресу регистрации, где они состоят на воинском учете.

«Для чего проводятся все эти мероприятия оповещения? Именно для уточнения военно-учетных данных, потому что некоторые граждане таким образом уклоняются от своего конституционного долга», — пояснил он.

Владимир Фитьо добавил, что практика постоянных переездов без возобновления регистрации популярна среди те, кто избегает выполнения конституционного долга.

К слову, Министерство обороны не видит неготовности украинцев защищать свою страну, причем уклонистов действительно немного. Спикер Минобороны Илларион Павлюк рассказал, что сейчас наблюдается существенный всплеск внимания к теме уклонистов, однако на самом деле их не так много, как может показаться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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