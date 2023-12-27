В Киеве сеть кинотеатров уклонилась от налогов на 10 млн грн, но согласилась их компенсировать — БЄБ
Детективы территориального управления БЭБ в Киеве выявили факты уклонения от уплаты налогов одной из крупнейших сетей кинотеатров столицы. Общая сумма ущерба государственному бюджету в двух уголовных производствах составляет 10 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
По материалам аналитического подразделения ТУ БЭБ в г. Киеве детективы открыли уголовное производство по уклонению от уплаты налогов, в том числе по несвоевременно уплаченному ЕСВ в размере 5 млн грн. Впоследствии в отношении другой компании из этой же группы было начато еще одно уголовное производство.
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В ходе следствия компания согласилась на сотрудничество и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения его должностным лицам.
Детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности. В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен.
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