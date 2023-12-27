В Киеве сеть кинотеатров уклонилась от налогов на 10 млн грн, но согласилась их компенсировать — БЄБ Сегодня 16:30 — Криминал

В Киеве сеть кинотеатров уклонилась от налогов на 10 млн грн, но согласилась их компенсировать — БЄБ

Детективы территориального управления БЭБ в Киеве выявили факты уклонения от уплаты налогов одной из крупнейших сетей кинотеатров столицы. Общая сумма ущерба государственному бюджету в двух уголовных производствах составляет 10 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

По материалам аналитического подразделения ТУ БЭБ в г. Киеве детективы открыли уголовное производство по уклонению от уплаты налогов, в том числе по несвоевременно уплаченному ЕСВ в размере 5 млн грн. Впоследствии в отношении другой компании из этой же группы было начато еще одно уголовное производство.

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В ходе следствия компания согласилась на сотрудничество и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения его должностным лицам.

Детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности. В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен.

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