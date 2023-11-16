БЭБ разоблачило схему растраты 13,5 млн на ремонте здания для ВПЛ в Черновицкой области — Finance.ua

БЭБ разоблачило схему растраты 13,5 млн на ремонте здания для ВПЛ в Черновицкой области Сегодня 16:30 — Криминал

БЭБ разоблачило схему растраты 13,5 млн на ремонте здания для ВПЛ в Черновицкой области, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности разоблачило схему растраты 13,5 млн бюджетных средств на ремонте здания для внутренне перемещенных лиц в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ранее коммунальное учреждение органа местного самоуправления объявило закупку по капитальному ремонту здания коммунальной собственности. Однако победитель конкурса не предоставил все необходимые документы. По результатам аудиторского мониторинга закупки торги решили отменить.

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Впоследствии учреждение повторно объявило закупку. Аналитики Территориального управления БЭБ в Черновицкой области установили, что поданные участником закупки документы не отвечают квалификационным требованиям тендерной документации, поскольку выполнение работ предполагало использование определенной в перечне техники. А участник не предоставил подтверждающих документов о наличии в его собственности или использовании техники, которой выполняются 60−70% всех работ.

Следовательно, тендерное предложение участника процедуры закупки должны были отклонить. Несмотря на это, его определили победителем.

Аналитики Теруправления направили коммунальному учреждению-заказчику письмо с рекомендацией по устранению выявленных нарушений.

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