В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии

Криминал
49
В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии
В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии
Правоохранители Киева уведомили о подозрении уроженку Донецкой области, которая мошенническим способом завладела 1 млн грн средств пострадавших от российской агрессии.
Об этом сообщает в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемая придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и покупает товары по скидке от 50 до 70 процентов в сети строительно-хозяйственных магазинов «Эпицентр».
Читайте также
Под предлогом ведения волонтерской деятельности женщина продавала разнообразную электронную технику, гаджеты и строительные материалы.
Мошенница уверяла потерпевших покупать через нее товары по выгодной цене, а полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.
Пострадавшими, как правило, выступали жители Ирпеня, которые пытались закупить строительные материалы для восстановления своего жилья, пострадавшего от российской агрессии.
Читайте также
Таким образом злоумышленница заработала около 1 млн грн, а от ее действий пострадали 15 человек.
Ведется следствие. Устанавливаются данные других потерпевших от противоправных действий подозреваемой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.