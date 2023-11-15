В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии — Finance.ua

В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии Сегодня 15:46 — Криминал

В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии

Правоохранители Киева уведомили о подозрении уроженку Донецкой области, которая мошенническим способом завладела 1 млн грн средств пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщает в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемая придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и покупает товары по скидке от 50 до 70 процентов в сети строительно-хозяйственных магазинов «Эпицентр».

Под предлогом ведения волонтерской деятельности женщина продавала разнообразную электронную технику, гаджеты и строительные материалы.

Мошенница уверяла потерпевших покупать через нее товары по выгодной цене, а полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.

Пострадавшими, как правило, выступали жители Ирпеня, которые пытались закупить строительные материалы для восстановления своего жилья, пострадавшего от российской агрессии.

Таким образом злоумышленница заработала около 1 млн грн, а от ее действий пострадали 15 человек.

Ведется следствие. Устанавливаются данные других потерпевших от противоправных действий подозреваемой.

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