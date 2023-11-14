ГБР сообщило о подозрении одному из экс-руководителей банка «Финансы и Кредит» в хищении 560,5 млн грн — Finance.ua
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ГБР сообщило о подозрении одному из экс-руководителей банка «Финансы и Кредит» в хищении 560,5 млн грн

Криминал
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ГБР сообщило о подозрении одному из экс-руководителей банка «Финансы и Кредит» в хищении 560,5 млн грн
ГБР сообщило о подозрении одному из экс-руководителей банка «Финансы и Кредит» в хищении 560,5 млн грн
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», разворовавшему в интересах собственника — экс-олигарха почти полмиллиарда гривен.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Отмечается, что бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка, подрывая украинскую экономику. К выводу средств и последующей их легализации он привлек среди прочих и должностное лицо АО «Банк «Финансы и Кредит» — заместителя председателя правления, который также занимал должность члена кредитного комитета банка.
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С его помощью было украдено почти 560,5 млн грн. Бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.
Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения, в которое входили привлеченные экс-олигархом председатель и члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит», в том числе и заместитель председателя правления.
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После перечисления денег на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
Бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в рамках расследования уголовного производства экс-олигарх ранее был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
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В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.
В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 доля имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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